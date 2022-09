Pourquoi Olymperêve préfère-t-elle s'abstenir d'aller sur YouTube ou sur Twitch? Qui sont ses meilleurs clients? Quel prix faut-il payer, parfois de sa personne, pour exercer ce métier?



Sabrina, alias Olymperêve, nouvelle influenceuse féministe et politique forte d'une belle communauté Insta, raconte comment elle limite sa notoriété et ses revenus en se refusant d'aller sur certains réseaux sociaux pour éviter d'avoir à subir harcèlement et raids vengeurs. Mais elle détaille aussi la construction patiente de son petit business pour atteindre l'autonomie financière. Bonne écoute!



« - Parce que, voilà, mon spectre est plus large que juste le féminisme, j'essaie aussi d'être intersectionnelle et de parler aussi de racisme, de validisme etc.

- Et quand tu arrives auprès de gens que tu ne connais pas forcément et que tu dis que tu es influence?

- Aïe, aïe, aïe... Ouais, bah, je ne leur dis pas en fait. Je dis: "J'écris, je suis autrice, je fais des trucs."»