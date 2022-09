Thune Sabrina ou les coûts bas du métier d'influenceuse (deuxième partie) Publié le 1 septembre 2022 à 9h10

Laurence Vély - Anna Borrel temps d'écoute : 22 min Épisode 46 - Dans cet épisode on rentre dans le dur, dans les chiffres, au coeur de la thune de Sabrina, alias Olymperêve, influenceuse qui vit de sa "commu" sur les différents réseaux sociaux.

On continue avec Olymperêve, alias Sabrina, l'influenceuse. Dans cet épisode, elle chiffre ses frais, ses rentrées, ses gros coûts, ses partenariats, son merchandising, ses ambitions financières, son salaire finalement. Et elle fait le bilan comptable de ce qu'elle appelle: "son petit métier honteux". Une exploration intime qui mêle spontanéité, analyse et... politique. Bonne écoute!



« -Là, aujourd'hui, ma principale source de revenus à ce jour, c'est ça. C'est les produits dérivés du compte Olymperêve. Pendant un an j'ai fait la newsletter, et puis ensuite, j'ai réussi à vivre de mes partenariats, parce que j'ai aussi du partenariat.

-Comment ça se passe? Rentrons dans le chapitre partenariat. Tu es à 6 heures par jour de contenu posté sur les réseaux sociaux, tu fais ta newsletter de 50 pages par mois, et?

-Et en plus, il y a des marques qui te contactent pour des partenariats.»