Quand on pense aux influenceuses, on pense Kim Kardashian, Dubaï... Et on peut s'insurger contre la superficialité du monde contemporain et des réseaux sociaux. Pourtant ce nouveau métier, plus ou moins rémunérateur, existe bien au-délà des clichés, et il se décline à l'infini. Combien ça gagne, pour de vrai? Comment est-ce qu'on en vit? Olymperêve, de son vrai nom Sabrina, du haut de sa jolie communauté de 42K abonnés sur Instagram, nous parle de sa petite entreprise. Bonne écoute!



«Et puis plus tard j'ai eu une agence qui m'a contactée. Une agence d'influenceur. Là je me suis dit: "Ah ça y est, je suis dans le vrai game maintenant." Et donc lui me trouve des marques avec qui collaborer. C'est lui qui négocie mes contrats selon mes tarifs que j'ai communiqué. Donc les tarifs que j'ai communiqué c'est: 400 euros pour un post, 150 euros pour le set de stories.»