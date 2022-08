On ne l'aime pas le radin. On est les premiers à se moquer de lui derrière son dos, à le regarder blêmir à l'heure cruciale de l'addition. On le qualifie de rat, de pince, on dit de lui qu'il a des oursins dans les poches. Et surtout, on en connaît tous ! Pourtant, ça fait plusieurs mois que j‘en cherche un à interviewer et impossible de trouver quelqu'un qui accepte d' être le pingre de service. Alors, je suis allée à la source, discuter avec Marc Maziere, le créateur de «Radin malin», un site de bons plans et d'économies.

Surprise : Marc est jeune, plutôt sympa, et lucide. La preuve : il se définit lui même comme étant 70% économe et 30% radin. L'écouter parler de son enfance, de son parcours, peut aider à comprendre comment on rentre dans la spirale de l'économie... à tout prix.



Pour découvrir son site c'est ici : https://radinmalinblog.com/