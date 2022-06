Substance Podcast

La sociologue Anne Coppel a travaillé pendant toute sa carrière pour que les usagers de drogues soit mieux traités par l'État français. Elle nous raconte ce combat contre la loi originelle de la prohibition en France : la loi de 1970 sur les stupéfiants

«Aujourd'hui je vous propose pour la première fois une interview d'experte: la sociologue Anne Coppel. Avec elle, on va parler d'un concept qui s'appelle la réduction des risques. Ce concept on le retrouve aujourd'hui partout sur le web des usagers de drogues, sur les forums, dans les groupes Facebook , sur les réseaux sociaux etc. La réduction des risques s'oppose à l'idéologie prédominante en France quant à l'usage de drogues. En France on considère que face au risque inerrant de prise de drogues, la solution c'est l'interdiction, la pénalisation de l'usage. Une solution qui a pourtant fait les preuves de son inefficacité: la France est à la fois l'un des pays européen où la politique des drogues est la plus répressive, et l'un des pays européen où l'on consomme le plus de stupéfiants.»