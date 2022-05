Substance Podcast

Saison 8, épisode 3 - L'initiation de Misungui à l'iboga, pourquoi ça l'entraîne vers la prise d'ayahuasca et les conséquences de tout cela.

L'initiation de Misungui à l'iboga, pourquoi ça l'entraîne vers la prise d'ayahuasca et les conséquences de tout cela.

«Misungi est sortie convaincue de sa première expérience avec l'iboga. Elle veut désormais vivre une véritable initiation: être au centre du cercle dans le rôle de la bandit, prendre une dose importante pendant deux nuits d'affilées et découvrir l'expérience fondamentale décrite par ceux qui sont qui passés par là avant elle.

-(Misungi) Dans la première expérience, j'y suis allée en ne sachant même pas que j'allais faire une expérience , donc du coup j'avais rien projeté dessus, j'avais pas trop réfléchi, même pas du tout réfléchi à ce que je venais chercher. Et donc j'avais pas d'attentes et j'avais pas d'idées préconçues, voilà. Alors que le moment où c'était moi le bandit, là j'avais énormément projeté mes attentes et ça a été décevant. Toute la première nuit j'avais l'impression de ne pas avoir d'effets, qu'il ne se passait rien.»