Substance Podcast

Saison 8, épisode 2 - Dans cet épisode, Misungui nous raconte comment elle s'est retrouvée en plein milieu d'une cérémonie d'Iboga, dans une maison du Sud de la France, et comment cette cérémonie l'a remplie de joie et lui a fait frôler le néant.

«Dans le premier épisode consacré à Misungi, elle nous a raconté comment elle a consommé des drogues diverses tout au long de sa jeunesse. Du cannabis, de l'alcool, puis pas mal de stimulants comme la cocaïne au début de ses études. Elle nous a raconté aussi comment cette consommation assez dense s'est calmée quand elle a découvert les champignons hallucinogènes. Cette phase est maintenant derrière elle. Elle a quitté son ancien copain et elle commence une nouvelle histoire amoureuse qui va durer près de dix ans. Cette relation va aussi être accompagnée de prise de drogues mais cette fois, Misungi a plus d'expériences. Elle connait la réalité de l'addiction, et avec maturité, elle sait sans doute beaucoup mieux ce qu'elle veut. Donc les choses vont se passer différemment. »