Substance Podcast

La jeunesse de Misungui en Savoie, ses études à Paris et cette peur qui l'a suit : la menace de la personne derrière elle.

«En 1966, l'écrivain italien Dino Buzzati a publié une nouvelle qui s'appelle Le K. C'est l'histoire de Stefano, un jeune garçon qui tombe sous le coup d'une malédiction. IL est poursuivi tout au long de sa vie par un monstre marin qui s'appelle le K. Son père lui dit que le K le poursuivra jusqu'à ce qu'il puisse le dévorer. Et il lui conseille d'éviter d'aller en mer. Stefano suit d'abord ses conseils mais au fond de lui il rêve de naviguer. Et quand son père meurt, il devient marin. À chaque voyage il voit derrière lui l'aileron du K qui le poursuit. À la fin de sa vie, il décide d'arrêter de fuir le monstre et d'aller à sa rencontre pour savoir enfin de quoi il retourne. Alors je ne vais pas vous raconter la fin pour le moment mais en écoutant le témoignage de Misungui, et en particulier sa belle et étrange conclusion, j'ai été frappé par la similitude entre son parcours et la nouvelle de Buzzati. Stefano fuit le K. Misungui, elle, a peur de ce qu'elle appelle "la personne derrière elle".»