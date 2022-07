Substance Podcast

«Dans cet épisode, on va écouter l'un des fondateurs de la Société Psychédélique Française. Il s'appelle Vincent Verroust, il est historien des sciences, il prépare actuellement sa thèse sur le botaniste français Roger Heim et il anime également un atelier d'études psychédéliques à l'École des Hautes Études des Sciences sociales.

J'ai tenu à l'inviter parce qu'il fait partie de ces jeunes chercheurs qui souhaitent introduire la question psychédélique dans le débat public français. En ce moment, vous l'avez peut-être remarqué, le statut des psychédéliques est en train de changer dans plusieurs pays occidentaux. Quand on parle de psychédéliques, on parle en général de LSD, de la psilocybine contenue dans les champignons hallucinogènes, de la mescaline contenue dans certains cactus, de la DMT, de l'ayahuasca.

Ces dernières années, il a été démontré que les idées reçues sur ces substances étaient fausses. Dans les années 1970, on les a classés comme stupéfiants, donc à priori, comme substances nocives. Et pourtant on les considère aujourd'hui comme l'un des grands espoirs de la médecine pour certaines pathologies. Par exemple la dépression, l'addiction et le trouble de stress post traumatique.

Les résultats de la recherche sur le sujet sont suffisamment prometteurs pour que la prestigieuse revue Nature pose cette question dans un article publié en avril 2021 : les psychédéliques vont-ils révolutionner la psychiatrie ?

D'où vient ce renouveau psychédélique ? Que faut il en attendre ? On discute de tout cela avec Vincent Verroust, qui va commencer par tenter d'expliquer ce qu'est une expérience psychédélique à ceux qui ne l'ont pas vécu.»