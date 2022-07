Substance Podcast Vincent Verroust et la Société psychédélique française Publié le 21 juillet 2022 à 7h02

Benjamin Billot temps d’écoute : 23 min Twitter Facebook Linkedin Messenger Saison 11, épisode 5 - Introduire la question psychédélique dans le débat public français.

«Dans cet épisode, on va écouter un des fondateurs de la Société psychédélique française. Il s'appelle Vincent Verroust, il est historien des sciences, il prépare actuellement sa thèse sur le botaniste français Roger Heim. Il anime également un atelier d'études psychédéliques à l'école des hautes études des sciences sociales. J'ai tenu à l'inviter parce qu'il fait partie de ces jeunes chercheurs qui souhaitent introduire la question psychédélique dans le débat public français.



En ce moment, vous l'avez peut-être remarqué, le statut des psychédéliques est entrain de changer dans plusieurs pays occidentaux. Alors quand on parle de psychédéliques, quand on parle en général de LSD, de mescaline, de la DMT ou encore de l'ayahuasca. Ces dernières années, il a été démontré que les idées reçues sur ces substances étaient fausses. Dans les années 70 on les a classées comme stupéfiants, donc à priori comme substances nocives, et pourtant on les considère aujourd'hui comme l'un des grands espoir de la médecine pour certaines pathologies.»