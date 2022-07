Substance Podcast

«Dans le dernier épisode, Bertrand nous a raconté comment il est devenu, en quelque sorte, diplômé du Bwiti au Gabon. Mais aussi les difficultés auxquelles il a dû faire face en rentrant en France, pour administrer l’iboga à ceux qui le souhaite. L’expérience est particulièrement déstabilisante et ensuite il faut réapprendre à vivre, petit à petit. En prendre deux nuits, puis repartir aussi sec dans le monde moderne comporte donc des risques, et Bertrand n’a pas envie de les prendre. Ce qu’il veut lui, c’est rendre service et non pas mettre les gens en danger. Mais sa quête spirituelle continue et il va trouver un moyen assez inattendu de se réaliser.»



«Il y a eu cette initiation qui était un peu limite. Je me suis dit : tu fais pas ça pour l'argent, tu fais pas ça pour la gloire. Si en plus, tu fais des accidents, arrêtes tout de suite. Tu fais pas ça pour mettre les gens mal.»