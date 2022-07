Substance Podcast

Dans cet épisode, Bertrand nous raconte le voyage vécu sous iboga, lors de son initiation au Bwiti, dans un village gabonais.

«Ce que j'ai vu à travers ça, ça construit encore ma vie aujourd'hui finalement. J'ai rencontré un personnage qui s'appelle le Grand Vagabond. Quand j'ai entendu le nom, déjà j'avais pas encore pris d'iboga, et des fois je me disais qu'on passe beaucoup de temps à dormir pour faire passer le temps, et un moment je m'étais fait réveiller net par le Grand Vagabond. Net net, comme je t'entends toi. J'avais pas pris d'iboga encore et je l'avais noté sur un cahier. Ça claque comme nom quoi, j'aimais bien ce nom là. Et là, pendant le voyage à l'iboga, je revois ce Grand Vagabond et je prends la mesure de ce qu'il peut représenter, au-delà du fait que dans Vagabond, c'est "va au Gabon". C'est des choses que tu découvres et qui te rende fou pendant l'initiation, où tu te dis "c'est pas possible, c'est écrit dessus comme sur le Port-salut". Je vois un personnage et après je me retrouve sous l'eau. Même-moi qu'avais déjà fait des visions avec le bois, dont une qui avait été la plus forte, mais là vraiment des qualités d'images hallucinantes, d'un point de vue technologiques. Pour moi c'était de l'eau, ou une sorte d'apesanteur.»