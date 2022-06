Substance Podcast

Saison 11, épisode 2 - Dans cet épisode, Bertrand nous explique comment et pourquoi il a atterri dans une cabane en bois, dans un village du Gabon, à prendre une quantité astronomique d'iboga.

«Dans le premier épisode du témoignage de Bertrand, il nous a raconté sa première rencontre avec l'iboga. Un séminaire de deux nuits qui s'est terminé de manière assez impressionnante. Cette expérience va profondément marquer Bertrand, qui va ensuite vouloir approfondir cet univers.Une route qui finira par le mener dans un village gabonais pour être initié au bwiti, le culte qui entoure l'iboga au Gabon. Et, vous allez l'entendre, les conditions dans lesquelles ça se passe là-bas sont bien plus brutes que la version occidentalisée...



Donc c'était légal, hein, je crois qu'à cette époque-là cette drogue était légale. Parmi le staff gabonais qui accompagnait il y avait un mec, Aristide, qui devait avoir une dizaine d'années de plus que moi à l'époque...»