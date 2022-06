Substance Podcast

L'histoire de Mathieu, un Breton d'une quarantaine d'années, qui a longtemps eu une relation trouble avec la cocaïne.

«Dans cet épisode on va aborder l'un de stupéfiants les plus consommés en France : la cocaïne. C'est une drogue particulière, la cocaïne. C'est un stimulant qui a des effets qui passent assez rapidement, une demi heure environ si on la sniffe par le nez. Dans les années 1980, elle coûtait très cher et elle était surtout consommée par les riches. Mais elle s'est peu à peu démocratisée. Et elle s'est répandue dans différents milieux. Certains en prennent pour faire la fête, d'autres pour travailler ou améliorer leur concentration, etc. C'est une drogue extrêmement lucrative pour les mafias qui la distribuent, avec des profits dingues et une rentabilité hors du commun. Ce trafic international et sa violence extrême ont été décrits par le journaliste Roberto Saviano dans un livre passionnant qui s'appelle Extra pure en français. Il y décrit comment les milliards de la coke font l'objet de luttes acharnées entre des organisations ultra violentes qui torturent et qui tuent sans hésiter les personnes qui font obstacle à leur trafic.»