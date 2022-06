Substance Podcast

Dans ce premier épisode, Bertrand nous raconte son enfance, son amour de la mer, son errance professionnelle et sa découverte, un beau jour, en Normandie, de l'iboga.



«Le nouveau témoignage de Substance n'est pas vraiment une histoire de drogue. C'est le récit d'une quête spirituelle, celle de Bertrand, un normand de quarante-quatre ans. C'est un père de famille, il vit dans un petit village qui porte le joli nom de chant secret, dans le département de l'Orne. Depuis sa jeunesse, Bertrand cherche un sens à sa vie. Il multiplie les tentatives dans des directions diverses pour trouver sa voie. Mais puisqu'on est dans substances, vous vous doutez bien qu'une drogue va jouer un rôle important dans son parcours.



Cette drogue c'est l'iboga. On en a déjà parlé, et si vous avez écouté certains témoignages précédents, vous savez déjà que c'est une plante originaire d'Afrique équatoriale et qu'elle provoque des voyages intérieurs hors du commun qui marque bien souvent la vie entière de ceux qui en consomme. Mais pour le moment, on a jamais entende dans Substance un témoignage de quelqu'un qui en a pris au Gabon, dans son environnement naturel. C'est ce que Bertrand a fait, et cette expérience a été une étape décisive dans sa longue quête du sens et du sacré. C'est ce qu'il va nous raconte au cours des autre épisodes qui sont consacrés à son témoignage.»