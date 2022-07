Substance Podcast

Pour ce dernier épisode de la saison, Albert est de retour dans Substance. On l'avait laissé empêtré dans des problèmes judiciaires, après s'être fait attrapé par la douane, il nous raconte ici la suite de ses aventures.

«Pour cet épisode de Substance, je suis retourné prendre des nouvelles d'Albert, celui qui témoignait dans les tous premiers épisodes du podcast. Si vous n'avez pas encore écouté son témoignage, je vous conseille d'aller le faire avant d'écouter cet épisode. On avait en effet laisser Albert en plein déboires judiciaires : il s'était fait attraper par la douane à un péage d'autoroute avec 40g d'héroïne et un peu de cocaïne. Il nous avait également parler d'un entretien d'embauche qu'il avait passé sous l'influence de l'héroïne et dont il était très satisfait. Il va maintenant nous raconter la suite de ses aventures, son procès et tout ce qui va en découler.»