VAR, Goal Line Technology: peut-on imaginer un match de football sans arbitre?

Le premier match de football télévisé en France remonte à 1952. En 1965, les téléspectateurs découvrent le tout premier ralenti, lors d'un France-Yougoslavie commenté par Thierry Roland. Mais avec l'arrivée de Canal+ et leurs ralentis en rafale, puis avec la numérisation de la réalisation TV dans les années 1990, la retransmission forge l'imaginaire des supporters et des joueurs, jusqu'à faire émerger ce qui semble être une évidence: la vidéo doit aider les arbitres sur le terrain. Aujourd'hui c'est chose faite, avec la Goal Line Technology (GLT) depuis 2014 et le Video Assistant Refereeing, la fameuse VAR, en 2018.

Dans ce deuxième épisode, Sifflés tente de comprendre l'impact des nouvelles technologies (ralentis, VAR, GLT) sur les arbitres de football, et donne la parole à Jérôme Latta, fondateur du site Les Cahiers du football, et à Hervé Mathoux, actuel animateur du «Canal Football Club».

Chaque semaine, retrouvez un nouvel épisode de Sifflés, le podcast qui va vous faire aimer les arbitres.

Sifflés est un podcast de Damien Jodeau produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours, avec Aurélie Rodrigues.

Musique: «Kreuzberg Nights», Futuremono