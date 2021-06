Sifflés Sifflés: la bande-annonce Publié le 14 juin 2021 à 12h44

Le podcast qui va vous faire aimer les arbitres.

Vous aimez les détester, les huer, mais aussi les adorer quand leurs décisions favorisent votre équipe préférée. Les arbitres sont les grands mal-aimés du football. Pourtant on connait mal leur quotidien, leur point de vue sur les joueurs et les supporters. Damien Jodeau, ancien arbitre, vous emmène du côté de ceux qui ont la même passion, mais pas le même maillot. Sifflés, le podcast qui va vous faire aimer les arbitres, à retrouver dès le 15 juin sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.