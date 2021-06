Pourquoi déteste-t-on les arbitres de football?

Vous adorez les détester, les huer, mais vous êtes derrière eux quand leurs décisions favorisent votre équipe préférée. Les arbitres sont les grands mal-aimés du football. Pourtant, on connaît mal leur quotidien ou leur point de vue sur les joueurs et les supporters. Damien Jodeau, ancien arbitre, vous emmène du côté de ceux qui ont la même passion, mais pas le même maillot.

Dans ce premier épisode, Sifflés tente de comprendre cette haine que peut générer l'arbitre et donne la parole à Lucie Le Tiec, docteure en sociologie et ancienne arbitre de football au niveau national, Daniel Riolo, journaliste sportif, écrivain et coanimateur de «L'After Foot» sur RMC, Jérôme Latta, fondateur du site Les Cahiers du football, et Jean-Claude Lefranc, ancien arbitre assistant de Ligue 1 élu président de l'UNAF en janvier 2021.

Chaque semaine, retrouvez un nouvel épisode de Sifflés, le podcast qui va vous faire aimer les arbitres.

Sifflés est un podcast de Damien Jodeau produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours, avec Aurélie Rodrigues.

Musique: