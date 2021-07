Pourquoi les arbitres français sont-ils si critiqués?

Cette semaine, Sifflés s'intéresse aux arbitres français et se pose la question: Pourquoi sont-ils aussi décriés?

Dans ce cinquième épisode de Sifflés, on parle de Robert Wurtz, Michel Vautrot et Joël Quiniou, ces trois arbitres ont été parmi les meilleurs mondiaux dans les années 1970, jusque dans les années 1990. Ils ont porté haut les couleurs de l'arbitrage français dans les plus grandes compétitions internationales. Mais depuis la fin de leur carrière, leurs successeurs sont très loin de faire l'unanimité.

Chaque semaine, retrouvez un nouvel épisode de Sifflés, le podcast qui va vous faire aimer les arbitres.

Sifflés est un podcast de Damien Jodeau produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours, avec Aurélie Rodrigues.

Musique: «Kreuzberg Nights», Futuremono