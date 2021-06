Les femmes arbitres existent, nous les avons rencontrées

Sur les 25.000 arbitres recensés par la Fédération française de football, on compte 966 femmes –soit 3% des effectifs. Depuis quinze ans, on voit de plus en plus de femmes arbitrer au plus haut niveau masculin, en national comme à l'international: Bibiana Steinhaus en Allemagne, Kateryna Monzul en Ukraine, Dorsaf Ganouati en Tunisie, ou Edina Alves au Brésil.

En France, une seule femme arbitre s'y est illustrée, c'est Stéphanie Frappart. Son ascension débute en 2014 quand elle devient la première femme à arbitrer une rencontre de Ligue 2. Cinq ans plus tard, après avoir dirigé son premier match en Ligue 1, elle se hisse au sommet des compétitions masculines en officiant lors d'un match de Ligue des nations.

Ce troisième épisode de Sifflés donne la parole à Lucie Le Tiec, docteure en sociologie et ancienne arbitre de football au niveau national, à Éric Borghini, le directeur de la Commission fédérale de l'arbitrage, et à Maïka Vanderstichel, élue meilleure arbitre féminine pour la saison 2018/2019.

Sifflés est un podcast de Damien Jodeau produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours, avec Aurélie Rodrigues.

Musique: «Kreuzberg Nights», Futuremono