Sens de la visite

Le Musée de Cluny est l'un des plus anciens musées parisiens. Il expose depuis 1843 une collection unique en France d'oeuvres et d'objets d'art du Moyen Âge, en plein cœur de la capitale, dans un lieu à la croisée de plusieurs siècles d'histoires, entre les thermes gallo-romains de Lutèce et l'hôtel médiéval des abbés de Cluny. Mais depuis quelques semaines, c'est une nouvelle page de son histoire, qui s'écrit…

Après 11 ans de travaux et 2 ans de fermeture, le Musée de Cluny vient tout juste d'ouvrir de nouveau ses portes. Nous avons passé la journée, à la rencontre du public qui a réinvesti le musée, devant les oeuvres, dans les couloirs, à l'écoute de leurs retours et de leurs regards, dans ce nouveau musée, pourtant très ancien… Nous avons aussi rencontré Anne-Sophie Grassin, cheffe adjointe du Service Culturel, c'était l'occasion aussi d'échanger avec elle, sur tout ce qu'un musée du XXIème siècle déploie aujourd'hui pour se rendre plus accessible… Et parmi elles, la mise en place de nouvelles médiations, sensibles, intuitives, afin de faire découvrir les œuvres, autrement qu'avec les yeux, et permettre au public d'entrer en contact et pourquoi pas en communication avec elles… (https://www.musee-moyenage.fr/activites/programmation.html)

