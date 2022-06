Sens de la visite

Épisode 35 - Du 8 au 23 juin, l'antenne parisienne de Christie's, la célèbre maison de vente aux enchères internationale, va vivre à l'heure d'Hubert de Givenchy et de sa collection.

Parce que le créateur de la marque Givenchy, figure majeure de la haute couture, possédait jusqu'à sa disparition en 2018 à l'âge de 91 ans, une incroyable collection d'oeuvres et d'objets d'art, qu'il a sélectionné avec goût et passion tout au long de sa vie, pour décorer les résidences qu'il habitait.

Une exposition publique, quatre ventes physiques et deux ventes en ligne vont se succéder pour offrir sur le marché l'ensemble de ces pièces, oeuvres d'art, mobilier, sculpture, peinture, qui ornaient ses deux résidences les plus emblématiques: L'hôtel d'Orrouer, rue de Grenelle à Paris, et le Manoir du Jonchet, dans la Vallée de la Loire.

En tout, 1229 lots, composés notamment de chefs d'œuvre du mobilier français et européen, des sculptures classiques et des peintures de maître ancien, moderne et contemporain (Picasso, Giacometti, Miro ou Lalanne, …)

Cette vente exceptionnelle, pour nous en parler, nous sommes allés rencontrer Cécile Verdier, la Présidente de Christie's Paris, qui nous a raconté l'histoire d'Hubert de Givenchy et de sa collection, et puis, on a eu le privilège, plutôt rare, de nous rendre dans les réserves de la Maison Christie's pour rencontrer deux spécialistes, en Art moderne et en mobilier, pour nous de certaines pièces incontournables de la collection avec leur regard d'expert.

Après avoir entendu toutes ces histoires d'oeuvres, de collection et d'enchères, peut-être que votre curiosité vous poussera à vous intéresser un peu plus à certains lots de cette vente, et ensuite, ce sera votre émotion face à une oeuvre ou un objet, qui vous décidera, ou pas, à passer l'acte… d'enchérir.