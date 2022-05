Sens de la visite «Prière de toucher» au Musée des Beaux-Arts de Rouen Publié le 22 mai 2022 à 9h06

Jérémie Thomas temps d'écoute : 26 min Épisode 34 - Dans cet épisode, on vous emmène voir une exposition, inclusive et humaniste, qui bouleverse les codes de la visite.

Dans cet épisode, on vous emmène voir une exposition, inclusive et humaniste, qui bouleverse les codes de la visite. Elle s'appelle «L'art et la matière, prière de toucher», elle a lieu au Musée des Beaux Arts de Rouen, jusqu'au 18 septembre 2022.



Elle permet au public, dans un parcours qu’on peut faire les yeux ouverts ou fermés, de découvrir avec les mains, une dizaine de reproductions de chefs d’oeuvre de l’histoire de la sculpture, de l’Antiquité à nos jours.



Une fois l’expo commencée, on s’autorise enfin ce qu’on a souvent rêver de faire devant une sculpture: Poser les mains dessus, suivre une courbe, s’arrêter sur les détails d’un visage, et sentir la matière, le chaud ou le froid, dans la paume de la main, ou sur le bout des doigts.



L'expo est accessible à toutes et tous, enfants, adultes, mais elle s’adresse aussi évidemment, en raison du sens qui est sollicité, aux personnes en situation de handicap visuel. Car, face aux oeuvres, avec ses mains, on est tous sur un pied d’égalité.



Maintenant, fermez les yeux, prière d'écouter la journée que nous avons passée au milieu de l'expo "Prière de toucher".