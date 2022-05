Sens de la visite

Avec Lisa, on a passé deux jours dans un lieu culturel unique en France, l'Espace de l'Art Concret, au contact des équipes et des artistes. C'est à Mouans-Sartoux, près de Cannes, qu'est situé ce centre d'art contemporain, dédié à l'Art Concret, un mouvement d'abstraction géométrique, apparu au début des années 1930.

L'histoire de ce lieu, l'Espace de l'Art Concret, n'est pas banale et plutôt jolie. À l'origine, en 1990, deux collectionneurs suisses, Sybil Albers et Gottfried Honegger, décident de créer ce lieu de démocratisation de l'art dans ce petit village des Alpes Maritimes. Ensuite, ils vont faire don à l'État de toute leur collection pour permettre la construction d'un nouvel espace d'exposition.

Aujourd'hui disparu, ce couple a laissé une trace indélébile dans ce village et parmi les équipes de l'EAC, qui continuent de perpétuer leur mémoire et leur action, en faveur de l'Art Concret et de la transmission.

Nous sommes allés à la rencontre de ces équipes passionnées par leur mission, pour dresser un portrait de ce lieu familial.

