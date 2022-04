Sens de la visite

Dans les années 2000, le photographe Mathieu Pernot reçoit en héritage, des mains de son père, un album de photos de famille. Celui de son grand père, parti vivre au Liban, à Beyrouth, entre 1925 et 1958.

En 1926, ce grand père, photographe amateur, entame un périple touristique au Liban et en Syrie: Damas, Homs, Palmyre, Tripoli,... Il ramène des photos de tous ces sites patrimoniaux inestimables. Malheureusement, depuis 2011, et le déclenchement de la guerre en Syrie, cette région est tristement connue pour ces destructions et ces ruines. De villes, de monuments, de sites historiques. Mais c'est justement en voyant les images de ce conflit, que Mathieu Pernot se rapproche de l'album de photos de son grand-père et se reconnecte à son histoire familiale.

Il décide alors d'entamer un voyage initiatique et photographique. en plusieurs étapes. D'abord, à Beyrouth, à la recherche de l'appartement où son père a passé toute son enfance. Il va ensuite retourner sur les lieux que son grand père avait photographiés, il y a presqu'un siècle au Liban et en Syrie. Mais lui, va poursuivre le voyage jusqu'à Alep et Mossoul en Irak. Et ramener à son tour des photos de ces territoires, aujourd'hui ravagés par la guerre et les explosions.

Elles sont réunies jusqu'au 11 juin, à la Fondation Henri Cartier Bresson, dans le Marais à Paris. Pour une exposition intitulée «La ruine de sa demeure». C'est justement devant ses photos, que nous avons retrouvé Mathieu Pernot, avec une voix douce et des mots justes, il nous a fait revivre son voyage…

