Sens de la visite

Il y a quelques semaines, à Paris, se tenait une exposition intitulée «Talents Cachés», qui regroupait plus d'une centaine d'œuvres d’art réalisées par des détenus venant d'une dizaine de centres pénitentiaires d’île de France.

Le but est de donner la possibilité à ces hommes et ces femmes, en détention, de pratiquer une activité artistique, pour les aider à mieux vivre leur quotidien et préparer leur réinsertion. Dans cet univers d’enfermement, l’art leur apparaît alors comme une évasion. C’est François Charron, commissaire de cette exposition, qui m’a reçu et fait la visite. Sur place, j’ai également rencontré, un des exposants: John le Reune… Sorti de détention il y a quelques mois, le temps passé en prison a pour lui était l’occasion de se reconnecter avec un besoin créatif qu’il avait depuis l’enfance…