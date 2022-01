Sens de la visite

En plein coeur de Saint-Etienne, il existe une école, maternelle et primaire, qui expose près d’une centaine d’oeuvres d’art contemporaines: des peintures, des pochoirs, des fresques, des collages… Disséminées un peu partout, dans les salles de classe, la cour d’école, le gymnase, les escaliers, et même au-dessus des portes manteaux… Elle s’appelle l’École Chappe.

Depuis 2015, son directeur, Jérémy Rousset, a lancé un appel à des artistes contemporains, street artists, photographes ou plasticiens, pour qu’ils viennent dans son école, dessiner, peindre et créer, in situ, devant les élèves. Et une fois par an, ce sont les enfants qui font la visite, les salles de classe se transforment en salles de musée.

