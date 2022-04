Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres, pas d'actu, ni d'interview mais trois recommandations de podcasts en anglais. Le premier, The Moth, est à écouter si vous aimez écouter les histoires vraies, racontées sur scène devant un public. Les participants se retrouvent dans plein de villes différentes aux États-Unis pour apprendre à raconter leurs anecdotes. Un formidable vivier d'histoires bien narrées qui accueille même, de temps en temps, des stars.

On vous conseille de ne pas passer à côté d'Everything is alive, une série-fiction produite en 2018 par Radiotopia. Dans chaque épisode, une interview se déroule avec un comédien ou une comédienne, qui incarne le rôle d'un objet du quotidien, comme un siège de métro, une dent ou encore un savon. Chaque épisode, drôle et poétique à la fois, nous force à nous émerveiller de choses tout à fait banales.

And last but not least: The Habitat, une série qui parle de confinement spatial… sur Mars. Produite par Gimlet Media, elle suit le quotidien de six volontaires qui ont accepté de s'enfermer ensemble pendant un an dans un micro-dôme isolé sur un volcan hawaïen, pour le compte de la NASA. Le but est de déterminer si des humains qu'on enverrait sur Mars pourraient supporter la promiscuité.

