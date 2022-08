Cette semaine dans Sans Algo, le talk, le podcast qui donne la parole aux podcasteurs et podcasteuses, on parle de récits audio avec Christophe Hondelatte ( Hondelatte raconte , pour Europe 1) et Juliette Livartowski ( Connaissez-vous l'histoire , pour Binge Audio).

Au micro de Matilde Meslin, journaliste pour Slate.fr, Christophe Hondelatte et Juliette Livartowski détaillent leurs méthodes de travail respectives pour imaginer un bon podcast de récit.

Comment se dit-on qu'on est légitime pour raconter une histoire devant un micro? Faut-il aimer sa voix pour devenir conteur ou conteuse radiophonique? Quels sont les éléments d'une bonne histoire? Comment sortir des récits criminels pour élargir la ligne éditoriale? Doit-on coller à la vérité judiciaire? De quelles sources s'inspirer pour raconter une histoire la plus proche de la vérité possible? Comment donner vie aux personnages qui jalonnent le récit? Comment créer une ambiance sonore qui accompagne le récit sans entraver l'écoute?

Autant de questions auxquelles répondent les deux invités de ce troisième numéro de Sans Algo, le talk.

Les recommandations d'écoute de Christophe Hondelatte:

Les recommandations d'écoute de Juliette Livartowski:

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous, chaque samedi, ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

