Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui donne la parole aux podcasteurs et podcasteuses, on discute fiction avec François Pérache ( 57, rue de Varenne pour France Culture, De guerre en fils pour Arte Radio…) et Sarah Treille Stefani ( Frootch , pour Paradiso Media et Spotify) dans un premier hors-série au format talk.

Au micro de Matilde Meslin, journaliste pour Slate.fr, François Pérache et Sarah Treille Stefani détaillent leurs méthodes de travail respectives pour écrire une bonne fiction.

Comment se dit-on qu'on va écrire des fictions sonores? Par quoi commencer pour écrire un scénario? Doit-on écrire l'histoire de façon chronologique? Pourquoi faut-il toujours négocier avec les producteurs pour avoir au moins quatre comédiens? Comment organiser le tournage d'une saison 2? Les auteurs ont-ils leur mot à dire sur les titres des épisodes ou les jaquettes des podcasts?

Autant de questions auxquelles répondent les deux invités de ce premier numéro de Sans Algo, le talk.

Les recommandations d'écoute de Sarah Treille Stefani :

Ex… , d'Agathe Lecaron

, d'Agathe Lecaron Les braqueurs , de Pascale Pascariello pour Arte Radio

, de Pascale Pascariello pour Arte Radio Superhéros , de Julien Cernobori

, de Julien Cernobori Free from desire , Aline Laurent-Mayard pour Paradiso Media

Les recommandations d'écoute de François Pérache :

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts.

