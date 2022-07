Cette semaine dans Sans Algo , le podcast qui donne la parole aux podcasteurs et podcasteuses, on parle de faits divers avec Margaux Lannuzel (Mon client et moi, pour Europe 1 Studio) et Julien Cernobori (Super-héros; Cerno, l’anti-enquête).

Au micro de Matilde Meslin, journaliste pour Slate.fr, Margaux Lannuzel et Julien Cernobori détaillent leurs méthodes de travail respectives pour imaginer un bon podcast de faits divers.

Comment sait-on qu'une affaire est intéressante? Comment la raconter autrement, surtout lorsqu'elle a déjà été longuement traitée par les médias généralistes? Jusqu'où peuvent aller les journalistes dans le récit des faits, parfois sordides lorsqu'il s'agit de meurtres ou de viols? Comment raconter des faits criminels sans donner la parole ni aux victimes, ni aux coupables? Et d'ailleurs, quelle place ont-ils dans l'esprit des podcasteurs? Comment sait-on qu'une enquête journalistique arrive à son terme?

Autant de questions auxquelles répondent les deux invités de ce deuxième numéro de Sans Algo, le talk.

