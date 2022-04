Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres, on parle du futur espace podcasts de YouTube , de Louie Media qui se lance dans la formation professionnelle , du piratage de France Inter au soir du premier tour de l'élection présidentielle et de la sortie du bouquin adapté de On the Verge.

Côté reco, Sans Algo présente le palmarès de la troisième édition du Brussels Podcast Festival:

– Catégorie «fiction»: Rouge Vif , de Mehdi Bayad

– Catégorie «documentaire»: Je parle toutes les langues, mais en arabe , de Myriam Pruvot; Mention spéciale pour Le mécano de l'évasion de Chédia Le Roij

– Catégorie «enquête, reportage, entretien»: Le troisième âge du sexe de Jacqueline Ngo Hana, Morgane Wajsberg, Sara Brarou et Marie-Flore Pirmez

Dans Le troisième âge du sexe, quatre jeunes journalistes interrogent la façon dont la sexualité chez les séniors est un tabou. Le premier volet explicite les changements physiques liés à la vieillesse qui peuvent impacter la sexualité, tandis que le second se concentre sur la sexualité en maison de retraite. Marie-Flore Pirmez, coautrice de ce documentaire, est l'invitée de ce vingt-neuvième épisode de Sans Algo.

À lire sur le même sujet: «Les vieux baisent et on n'a pas à leur enlever ce droit s'ils en ont envie»

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous, chaque samedi, ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

Sans Algo est un podcast de Matilde Meslin produit par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Benjamin Saeptem Hours

Réalisation, montage et mixage: Victor Benhamou

Musique générique: «Hangtime», Unminus

Pour nous écrire: [email protected]