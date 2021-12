Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres, on parle de la sélection officielle du festival Longueur d'ondes, d'un appel à projet lancé conjointement par la Gaîté Lyrique, le Paris Podcast Festival et le média Tilt, des résultats du concours Sounds of New York organisé par la Villa Albertine, et d'une nouvelle inattendue: Cauet a sorti son application de podcast.

Côté «reco», cette semaine Sans Algo recommande Tracké, de Stéphane Basset. Dans ce podcast musical diffusé en exclusivité sur la plateforme Deezer, des artistes racontent le processus qui a mené à la création d'un de leurs tubes. Une véritable dissection d'une chanson faite par son auteur ou son autrice, en racontant l'histoire de chaque piste: la voix, la guitare, les synthés, la batterie... Chaque analyse vient en plus avec son lot d'anecdotes. Stéphane Basset est l'invité de ce quatorzième épisode de Sans Algo.

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous, chaque samedi, ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

