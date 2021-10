La reco #3 de «Sans Algo»: se découvrir lesbienne

Parce qu'avant tout coming out, il y a un coming in.

Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres, on parle de la fête d'anniversaire du label Nique - la radio, de la deuxième édition du concours pour ados Une fois, une voix et du podcast Coming In d'Elodie Font. La journaliste est l'invitée de cet épisode pour évoquer son podcast sur la découverte et l'acceptation de son lesbianisme, produit par Arte Radio en 2017. Elle raconte également le chemin qu'elle a parcouru depuis sa diffusion et son adaptation en BD, illustrée par Carole Maurel.

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous, chaque samedi, ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

