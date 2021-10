La reco #5 de «Sans Algo»: radio publique et détective privé

Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres, on parle des prochaines productions originales de Deezer, des dates du Brussels podcast festival et de Longueur d'ondes, d'une cartographie des podcasts et du podcast d'enquête criminelle québécois L'ombre du doute. Stéphane Berthomet, ancien policier et enquêteur pour Radio Canada, est notre invité.

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous, chaque samedi, ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

