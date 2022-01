Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres, on parle de la sortie du livre adapté du podcast Maintenant vous savez , du lancement de Maintenant vous savez – Santé , du baromètre de l'hébergeur Acast , de la nouvelle proposition éditoriale d'Apple Podcasts et du festival Longueur d'ondes .

Côté reco, Sans Algo conseille En eaux troubles , une enquête produite par Insider Podcast pour Spotify. Dans ce podcast en six épisodes, les journalistes Adèle Humbert et Émilie Denètre refont l'enquête autour du naufrage du chalutier français Bugaled Breizh qui a coulé en moins de trois minutes au large de l'Angleterre en 2004. Les cinq marins-pêcheurs aguerris qui se trouvaient à son bord ont tous péri lors de ce naufrage qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Adèle Humbert et Émilie Denètre sont les invitées de ce dix-huitième épisode de Sans Algo.

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous, chaque samedi, ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

