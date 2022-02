Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres, on parle de l'appel à projets de la RTBF, des écoutes nomades de la RTS, de l'actualité chargée de Binge Audio entre émission à la télé, financement participatif pour l'édition d'un livre et prix qui récompense Les couilles sur la table.

Côté reco, Sans Algo conseille 57, rue de Varenne de François Pérache et Cédric Aussir pour France Culture. Débutée en 2014, cette fiction politique ultraréaliste vient de diffuser sa sixième et ultime saison, dans laquelle la constitution et l'ordre politique sont mis à mal. Pierre-Yves Gerland, Premier ministre grinçant et manipulateur, est devenu président de la République. Mais un crime d'État datant de son époque à Matignon risque de le faire chuter, et la Ve République avec lui. La saison de trop? Pas pour Matilde Meslin qui encense cette fiction façon Baron noir sans équivalent dans le paysage radiophonique actuel. Elle s'est rendue sur le tournage pour rencontrer François Pérache et Cédric Aussir, qui sont les invités de ce vingt-et-unième épisode de Sans Algo.

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous, chaque samedi, ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

Sans Algo est un podcast de Matilde Meslin produit par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Prise de son: Benjamin Saeptem Hours

Montage: Victor Benhamou

Musique générique: «Hangtime», Unminus

Pour nous écrire: [email protected]