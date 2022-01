Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres, on parle du podcast de Valérie Pécresse, du changement de format du Book Club de Louie Media, et d'un enregistrement en direct du podcast Il était des voix, consacré aux portraits de famille qui résonnent avec les grands moments de l'histoire.

Côté reco, Sans Algo conseille Post-Scriptum, le podcast qui crée du dialogue en confrontant plusieurs points de vue autour d'une thématique. Les journalistes Charlie Dupiot et Alice Milot y recueillent les témoignages de deux personnes concernées par un même sujet, qui racontent leur expérience personnelle, avant d'écrire une lettre à l'autre. Les thématiques sont assez variées, et vont de la découverte de la sexualité à la fermeture d'une maternité, en passant par le décrochage scolaire, le retour des loups en France ou le fait d'être un jeune ou un flic dans une banlieue difficile. Charlie Dupiot et Alice Milot sont les invitées de ce dix-neuvième épisode de Sans Algo.

À lire sur le même sujet: Qu'est-ce qui nous pousse à partager des points de vue qui nous indignent?

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous, chaque samedi, ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

Sans Algo est un podcast de Matilde Meslin produit par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Prise de son: Benjamin Saeptem Hours

Montage: Victor Benhamou

Musique générique: «Hangtime», Unminus

Pour nous écrire: [email protected]