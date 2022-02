Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres, on parle de l'affaire Joe Rogan chez Spotify, de la création d'un Observatoire du podcast et de la création sonore , de la newsletter Bonnes ondes de Radio France et du bilan du Daily du New York Times au bout de cinq ans de diffusion.

Côté reco, Sans Algo présente le palmarès 2022 du festival Longueur d'ondes . Le prix Petites ondes a été remis ex-aequo à deux podcasts: Mordre dans un citron d'Anjely Raïs du collectif Transmission et Sélom et Matisse: pourquoi les jeunes courent? de Tristan Goldbronn, Yann Levy et Étienne Gratianette pour Radio Parleur. Le prix Grandes ondes revient à Emmanuel Vigier et Géry Petit pour 9h20: divorce produit par Radio Grenouille. Ce documentaire, un unitaire de 76 minutes, retrace une partie de la vie de Nathalie Sorlin, journaliste musicale dont la carrière a été stoppée net après une interview polémique du groupe de rap Sexion d'Assaut. Emmanuel Vigier est l'invité de ce vingtième épisode de Sans Algo.

À lire sur le même sujet: Pourquoi on attend toujours du rap qu'il soit politisé?

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous, chaque samedi, ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

Sans Algo est un podcast de Matilde Meslin produit par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Prise de son et montage: Guillaume Assal

Musique générique: «Hangtime», Unminus

Pour nous écrire: [email protected]