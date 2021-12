Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres, on parle du Best of 2021 d'Apple Podcasts, de la newsletter La Frappe d'Urban Prod, de l'événement professionnel Innov'Audio, et de la pièce de théâtre Tout va bien mademoiselle! adaptée du podcast Superhéros de Julien Cernobori.

Côté «reco», cette semaine Sans Algo conseille la troisième saison du podcast de Nouvelles Écoutes, Quouïr. Intitulée Au nom du fils, elle retrace le parcours d'Augustin, jeune homme élevé dans une famille catholique qui l'a emmené défiler contre le mariage pour tous au début des années 2010. Quelques années plus tard qu'Augustin a découvert son homosexualité. Aujourd'hui il tente d'engager un dialogue avec sa famille. La réalisatrice Rozenn Le Carboulec est l'invitée de ce douzième épisode de Sans Algo.

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous, chaque samedi, ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

