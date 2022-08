Bienvenue dans Sans Algo KIDS, le podcast qui vous donne des idées de podcasts jeunesse à glisser dans les oreilles de toute la famille pour survivre aux longs voyages en voiture ou en train des vacances d’été.

Dans le quatrième épisode de ce format estival, on parle du podcast Les Zinstrus, produit par France Musique. Imaginée par Saskia de Ville, cette série donne vie aux instruments de musique. Dans chaque épisode, un instrument est incarné par un·e comédien·ne et un·e musicien·ne, et raconte son histoire et ses caractéristiques aux enfants.

