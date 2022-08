Bienvenue dans Sans Algo KIDS, le podcast qui vous donne des idées de podcasts jeunesse à glisser dans les oreilles de toute la famille pour survivre aux longs voyages en voiture ou en train des vacances d'été.

Dans le cinquième épisode de ce format estival, on parle du podcast OLMA de Mathieu Vidard, Lucie Sarfat et Romain Weber pour France Inter. Une fiction sur fond de réchauffement climatique où Mathieu et son amie Olma, intelligence artificielle de son état, interrogent les plus grands scientifiques francophones pour tout savoir de l'univers, de la planète, de la biodiversité et de l'histoire de l'humanité. Une épopée passionnante qui permet de réviser un peu avant de retourner à l'école, et donne encore plus envie de sauver la planète.

À lire sur le même sujet: Parler aux baleines, le projet pas si fou d'une équipe de scientifiques





Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous, chaque samedi, ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

Sans Algo est un podcast de Matilde Meslin produit par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Benjamin Saeptem Hours

Montage et réalisation: Mona Delahais

Musique générique: «Hangtime», Unminus

Pour nous écrire: [email protected]