Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres, on parle de l' accord de diffusion entre Radio France et Sybel , du Prix du Journalisme 2021 des Médias Francophones Publics , du bilan 2021 du podcast natif de l'hébergeur Acast et de la version bêta de l'application audio du New York Times .

Côté «reco», cette semaine Sans Algo vous conseille Le code a changé . Dans ce podcast natif produit par France Inter, le journaliste Xavier de La Porte analyse les changements que le numériques a produit dans nos vies en passant en revue ses effets dans le domaine de la composition des parfums, dans la façon dont on note à peu près tout en passant par la manière dont Instagram s'est installé dans la manière dont nos habits sont imaginés. À la fois accessible et exigeante sur le plan intellectuel, cette production créée en 2020 offre de vraies clés de compréhension de notre époque, et nous pousse à réfléchir à nos usages numériques. Xavier de La Porte est l'invité de ce treizième épisode de Sans Algo.

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous, chaque samedi, ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

