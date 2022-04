Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres, on parle de Binge Audio qui s'associe à Loopsider et Pipole pour des lives lors des deux soirées électorales, du Figaro qui développe son offre podcasts ainsi que la version audio de ses articles et du projet de la Maison de la radio imaginé par les équipes du festival Longueur d'Ondes de Brest.

Côté reco, Sans Algo présente Places de la République, une série produite dans le cadre de l'émission Les pieds sur terre de France Culture. Dans ce documentaire en vingt-cinq épisodes, on plonge pendant plusieurs semaines dans le quotidien de quatre services publics: un lycée à Auxerre, un hôpital à Die dans la Drôme, un tribunal à Marseille et une caisse d'allocations familiales à Amiens. Une véritable fresque humaine diffusée en 2016 et 2017, qui donnait à entendre le pouls d'une France qui n'a pas tellement changé en cinq ans. La productrice Sonia Kronlund est l'invitée de ce vingt-septième épisode de Sans Algo.

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts.

Sans Algo est un podcast de Matilde Meslin produit par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Benjamin Saeptem Hours

Montage: Mona Delahais

Musique générique: «Hangtime», Unminus

