Manchots, brise-glace et froid extrême.

Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres, on parle des enregistrements en public d' On peut plus rien dire (Binge Audio) et de La Loupe (L'Express), de la campagne de financement participatif pour le lancement de Podcast Magazine, et du nouvel outil de ciblage publicitaire de l'hébergeur Acast.

Côté reco, Sans Algo présente Un été en Antarctique de Nicolas Martin et Yvon Croizier. Dans cette émission diffusée à l'été 2019 sur France Culture, le journaliste Nicolas Martin se rend en Antarctique aux côtés d'une équipe d'hivernants. Partis pour une année de vie en autarcie et en collectivité sur la base scientifique Dumont-d'Urville, tous s'apprêtent à vivre une expérience humaine hors norme, dans des conditions extrêmes. Ils sont accueillis par l'équipe précédente, qui dispose d'une semaine seulement pour les préparer à leur année en Antarctique, au milieu des manchots et des plaques de glace. Nicolas Martin est l'invité de ce trente-sixième épisode de Sans Algo.

