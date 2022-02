Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres, on parle des derniers rebondissements autour de The Joe Rogan Experience, de la première playlist de Lauren Bastide de La Poudre pour Spotify, d'une table ronde sur le podcast organisée par l'incubateur de médias Créatis et d'un article de La Revue des médias de l'INA sur le modèle économique des podcasts pornographiques.

Côté reco, Sans Algo conseille Entre, du studio Louie Media. Première production originale du studio cofondé par Charlotte Pudlowski et Mélissa Bounoua, ce podcast documentaire donne la parole à des enfants et des adolescents depuis 2018. Après une première saison sur l'entrée au collège et une deuxième sur le thème de la famille recomposée, la troisième saison en cours de diffusion traite de la construction de la masculinité. À travers des interviews de jeunes garçons âgés de 11 à 15 ans, cette saison donne à entendre les hommes de demain. La productrice de cette troisième saison de Entre, Maureen Wilson, est l'invitée de ce vingt-deuxième épisode.

À lire sur le même sujet: Si on éduquait les garçons comme des filles, cela coûterait moins cher à l'État

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous, chaque samedi, ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

