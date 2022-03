Le chemin mémoriel des enfants et petits-enfants de celles et ceux qui ont vécu la guerre d'Algérie.

Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres, on parle de la programmation du Brussels Podcast Festival , d'une séance d' écoute en avant-première de Post-Scriptum, de la campagne de financement participatif de MDR, le podcast, de l' étonnant programme d'Europe 1 autour de la présidentielle en exclusivité sur Deezer, de la tournée du Floodcast et des tables-rondes du festival Longueur d'ondes disponibles en podcasts .



Côté reco, Sans Algo conseille Fragments d'Algérie , produit par Paradiso Media. Dans cette série documentaire en six épisodes, la journaliste Adèle Salmon interroge des descendant·es de personnes qui ont vécu la guerre d'Algérie. Résistants, juifs d'Algérie, Harkis, militaires français ou membres de l'OAS: aucun n'a transmis une mémoire pleine et entière de cette période à ses descendants. Pour leurs enfants ou petits-enfants qui témoignent dans Fragments d'Algérie, la mémoire a dû se reconstituer, l'histoire douloureuse a dû être déterrée. Ils racontent leurs chemins mémoriels dans ce podcast qui mêle l'intime à l'histoire collective. La journaliste Adèle Salmon est l'invitée de ce vingt-cinquième épisode.

