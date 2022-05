Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres, on parle du Printemps du podcast au Ground Control, de la newsletter «Idées de contenus à gogo» de Pénélope Boeuf, des lignes de vêtements floqués aux couleurs de 2 heures de perdues ou de Sens créatif , et de la campagne de financement participatif autour de Popol de Léa Chamboncel.

Côté reco, Sans Algo présente Best Story Ever , de Konbini et diffusé en exclusivité sur Deezer. Dans ce podcast, l'humoriste Marina Rollman relate des histoires drôles trouvées sur Wikipédia, à grand renfort de blagues et de personnages farfelus. Extrêmement rythmé grâce à une écriture et une réalisation soignées, ce podcast humoristique faisait déjà partie de la sélection des meilleurs podcasts de 2021 de Sans Algo . Avec la sortie de la saison 3 il y a quelques jours, et de son (excellent) épisode sous forme de comédie musicale, impossible pour Matilde Meslin de ne pas évoquer Best Story Ever cette semaine. Marina Rollman est l'invitée de ce trente-troisième épisode.

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous, chaque samedi, ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

Sans Algo est un podcast de Matilde Meslin produit par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Benjamin Saeptem Hours

Montage: Mona Delahais

Réalisation et mixage: Victor Benhamou

Musique générique: «Hangtime», Unminus

Pour nous écrire: [email protected]