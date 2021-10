La reco #4 de «Sans Algo»: un podcast pour briller en société

Cette semaine dans Sans Algo, le podcast qui donne envie d'en écouter d'autres, on parle du palmarès des Phonurgia Nova awards, de l'appel à projets pour des fictions sonores (podcast ou radio) porté par la RTBF et la RTS et du podcast Vulgaire de Marine Baousson. En changeant souvent de format, la comédienne y vulgarise des sujets dont elle ne connaissait rien, du paracétamol à Geneviève de Fontenay, en passant par les Folies Bergère.

Matilde Meslin est responsable de Slate Audio et journaliste spécialiste des podcasts. Elle écoute des dizaines d'heures de podcasts par mois. Et comme elle est sympa, elle a eu envie de partager avec vous, chaque samedi, ses coups de cœur podcastiques, pour vous donner des idées de trucs à écouter pendant le week-end. Une sélection garantie sans algorithme!

